Lexmark aggiorna la gamma dei multifunzione monocromatici

I nuovi dispositivi monocromatici per i grandi gruppi di lavoro fanno parte delle serie Lexmark MS725, MS820, MX720 e MX820. Sono stati sviluppati per offrire funzionalità aggiornate riducendo il costo complessivo

Lexmark ha annunciato una nuova generazione di stampanti e dispositivi multifunzione monocromatici per gruppi di lavoro di grandi dimensioni, quindi macchine destinate al segmento Enterprise. Questi dispositivi intelligenti offrono alle aziende un mix di affidabilità, produttività e sicurezza in modo da innestarsi nel parco aziendale in modo affidabile, produttivo e più sicuro.

I team IT, come è d’obbligo per Lexmark potranno apprezzarne solidità, longevità e utilità, mentre gli utenti beneficeranno di stampa monocromatica di qualità con l’allineamento delle funzionalità più richieste, rese disponibili in modo particolarmente intuitivo.

Parliamo dei dispositivi della serie MS725, MS820, MX720 e MX820 su cui Lexmark ha lavorato in questi diversi ambiti. I nuovi dispositivi sono progettati per durare, prima di tutto, con resistenti telai in acciaio, componenti di lunga durata e altre caratteristiche di progettazione che ne garantiscono longevità e stabilità per anni di prestazioni affidabili anche negli ambienti più difficili. I modelli delle serie citati sfruttano processori multi-core e livelli di memoria più elevati rispetto alla precedente generazione e offrono un’intelligence tale per cui questi dispositivi sono realmente “a prova di futuro”, grazie a costanti aggiornamenti firmware nel tempo.

Essa permette inoltre che i nuovi device portino a termine senza problemi i lavori di stampa più complessi, operando anche in condizioni di multi-tasking intensivo, come l’invio di fax durante la stampa con il rendering del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) in background. La velocità di stampa per fogli A4 è di ben 66 pagine al minuto, con soli quattro secondi di tempo necessario per la prima pagina.

Per quanto riguarda la sicurezza, le funzionalità Lexmark aiutano a proteggere documenti, dispositivi e reti da accessi non autorizzati e sono integrate in ogni prodotto della serie. La protezione coerente e aggiornabile su tutto la gamma consente di controllare gli accessi, proteggere i dati del disco rigido e i sistemi operativi, nonché di prevenire gli attacchi alla rete.

Per il lavoro in mobilità sono previste diverse opzioni di stampa, consentendo ai dipendenti di completare task tramite device mobile autorizzati con l’app gratuita Lexmark Mobile Print. La stampa è anche possibile con AirPrint, Google Cloud Print, Mopria o Windows Mobile.

L’utilizzo dei dispositivi avviene sulla scorta dello sviluppo di e-Task, la moderna interfaccia utente stile tablet di Lexmark sull’intero portfolio, con display fino a 10 pollici.

Infine, a vantaggio di tutti i clienti dei servizi gestiti di stampa, i nuovi modelli possono essere dotati di sensori che acquisiscono informazioni di sistema vitali estremamente dettagliate quali la tensione del motore, la velocità della ventola e la temperatura del fusore. Il sistema fornisce notifiche avanzate sui problemi, riducendo al minimo gli interventi e mantenendo produttivo il personale.