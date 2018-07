E’ il momento delle workstation entry-level. L’offerta Dell e HP Inc.

E’ in arrivo una serie di novità per quanto riguarda le workstation entry level di due dei più importanti vendor di sistemi di computing. Vediamo in dettaglio le nuove proposte.

Le nuove workstation Dell

Dell propone i nuovi sistemi Dell Precision 3930 Rack di ingombro in altezza pari a 1U. La nuova proposta offre una superiore densità per rack e un più ampio intervallo di temperature operative, mentre la profondità ridotta, filtri antipolvere e porte legacy permettono di integrare la soluzione all’interno di soluzioni complesse per l’automazione industriale e l’imaging medicale. Sulla workstation debuttano i processori Intel Xeon E (con il supporto per le memorie ECC) da poco annunciati e si confermano le cpu Intel Core di ottava generazione. Il Rack può contenere fino a 64 Gbyte di RAM DDR4 a 2666 MHz.

E’ possibile integrare schede grafiche fino a 250W di GPU doppia larghezza e con una scalabilità storage che arriva fino a 24 TB di capacità. Si hanno a disposizione inoltre 3 slot PCIe comprensivi di uno slot PCI opzionale. Sono supportate le GPU professionali Nvidia Quadro; con il modello Quadro P6000, per lavorare con 24GB di GDDR5X e ottenere prestazioni grafiche top, opzionale una ampia gamma di schede grafiche AMD Radeon Pro.

Delle propone anche una workstation più piccola Dell Precision 3630 Tower “compattata del 23 percento” rispetto alla precedente generazione di workstation ma con maggiori possibilità di espansione. Il sistema è dotato di una serie di porte facilmente raggiungibili che consentono la connessione a risorse esterne come fonti dati, dispositivi storage e molto altro ancora; inoltre, Dell metterà a disposizione anche un lettore opzionale di Smart Card (CAC/PIV) per rendere più semplice la gestione di dati protetti.

Infine, il nuovo modello Dell Precision 3430 Small Form Factor Tower prevede gran parte dei vantaggi del Precision 3630, ma in dimensioni contenute. Questa workstation può essere anche espansa fino a 6 TB di capacità storage con supporto RAID.

Le nuove workstation HP Inc.

In casa HP workstation significa serie Z. Le novità per quanto riguarda la fascia entry-level sono appannaggio dei modelli HP Z2 Mini (a partire da 759 euro), HP Z2 Small Form Factor e HP Z2 Tower, oltre a HP EliteDesk 800 Workstation Edition.

La workstation Z2 Mini può sfruttare GPU Nvidia Quadro P600 o GPU Nvidia Quadro P1000. Si possono scegliere configurazioni anche con AMD Radeon Pro WX4150. HP Z2 Mini è una delle mini workstation più silenziose. Si distingue per le dimensioni ridotte che permettono agli utenti di montare il sistema sotto una scrivania, dietro un monitor o in un rack (è possibile alloggiare fino a 56 mini-workstation HP Z2 in un rack standard 42U con l’accessorio personalizzato per il montaggio su rack).

E’ possibile prevedere il supporto di un massimo di sei schermi, per le esigenze di connettività di periferiche e monitor. Il design innovativo e la flessibilità consentono inoltre agli utenti di creare la propria configurazione ideale, per postazioni di trading, reparti di produzione o data center. HP Z2 G4 Mini è piccolissima ma supporta anche Intel Xeon a sei core, può essere utilizzata dai clienti in ambienti mission-critical in tutta sicurezza.

HP Z2 Small Form Factor G4 arriva in configurazioni anche del 50 percento più potenti rispetto alla precedente generazione, con lo stesso formato, noto per la sua compattezza. Si presenta con Cpu Intel a sei core ma anche buone possibilità di personalizzazione con opzioni di I/O flessibili che liberano gli slot PCIe, offrendo al tempo stesso capacità di personalizzazione per apparecchiature legacy o specializzate, e per supportare qualsiasi esigenza di visualizzazione.

Essendo un PC SFF commerciale tra i più espandibili al mondo10, HP Z2 G4 SFF offre quattro slot PCIe e due slot di archiviazione M.2. L’opzione di I/O flessibile consente agli utenti di personalizzare le esigenze di rete, senza occupare slot PCIe o aggiungere schede esterne.

La serie HP Z2 Tower G4 è progettata per i carichi di lavoro complessi come BIM e il rendering con grafica Ultra 3D. Queste workstation sfruttano cpu Intel Core ma anche Intel Xeon. Per aumentare l’affidabilità, i modelli HP Z2 Tower e SFF offrono un innovativo filtro antipolvere opzionale di HP per mantenere pulito il sistema anche in un impianto di produzione o negli ambienti con macchinari.

Sono disponibili inoltre due slot di archiviazione M.2, ed è possibile installare soluzioni di storage professionali e unità opzionali con crittografia automatica per evitare accessi non autorizzati alla proprietà intellettuale.

HP EliteDesk 800 Workstation Edition è sostanzialmente una workstation desktop classica, certificata per SolidWorks e AutoCAD. È anche ottimizzata per i principali motori di realtà virtuale, permettendo agli sviluppatori VR di dare vita ai contenuti grazie alla scheda Nvidia GeForce GTX 1080. HP EliteDesk 800 Workstation Edition include il supporto tecnico per le workstation specializzate e offre un’ampia espandibilità.