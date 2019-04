Acer alza il sipario sui nuovi modelli Cromebook premium 714 e 715

Acer ha presentato due nuovi modelli di Acer Chromebook premium, gli Acer Chromebook 715 e Acer Chromebook 714, progettati per consentire ai dipendenti che usano Chrome Enterprise di lavorare nel Cloud in modo più sicuro ed efficiente. Entrambi i nuovi Acer Chromebook hanno uno chassis interamente realizzato in alluminio con una robustezza che soddisfa lo standard militare MIL-STD 810G2, oltre a un lettore di impronte digitali integrato e alla certificazione Citrix-Ready. Inoltre, i nuovi Chromebook Acer offrono agli utenti collegati in cloud le funzionalità per

aumentare la produttività e lavorare in modo efficiente; sono dotati di display Full HD e di

processori Intel Core fino all’ottava generazione per prestazioni mobili, mentre l’autonomia è fino a 12 ore.

Protezione premium: alluminio resistente e lettore di impronte digitali

I nuovi Acer Chromebook 715 e Acer Chromebook 714 hanno uno chassis elegante, robusto, realizzato interamente in alluminio e resistente agli urti. Il design rinforzato offre una protezione di livello militare (conforme agli standard miliari USA MIL-STD 810G12) ed è in grado di gestire cadute da 122 cm e supportare carichi di peso fino a 60 kg. Il telaio in alluminio anodizzato resiste all’usura quotidiana, agli urti accidentali e alla piegatura, inoltre maschera le ammaccature e i graffi per mantenere un aspetto e un’estetica di fascia alta. Il touchpad Corning Gorilla Glass touchpad consente una navigazione agevole attraverso app, siti Web e progetti. Inoltre, il touchpad offre funzionalità click-anywhere ed è resistente ai graffi e all’umidità. Per fornire un’ulteriore protezione dei dati, gli Acer Chromebook 715 e Acer Chromebook 714 offrono un lettore di impronte digitali integrato, posizionato comodamente accanto alla tastiera. Ideale per lavorare in ambienti condivisi, il lettore di impronte digitali offre agli utenti un modo rapido e sicuro per sbloccare il dispositivo e condividerlo con i colleghi. Grazie alla certificazione Citrix Ready, i nuovi Acer Chromebook sono del tutto compatibili con le soluzioni Citrix che migliorano la mobilità aziendale, il networking e le piattaforme cloud.

Acer Chromebook 715, il primo Chromebook con tastierino numerico

Il nuovo Acer Chromebook 715 è il primo Chromebook sul mercato dotato di un tastierino numerico dedicato. L’ampio display offre ampio spazio per la tastiera per facilitare gli utenti Cloud – in ambito retail, finanza, servizi, tecnologia, ingegneria e matematica- l’inserimento dati in modo efficace e veloce. Inoltre, Acer Chromebook 715 ha una tastiera retroilluminata, quindi la produttività è invariata in condizioni di scarsa illuminazione. Il display IPS da 15,6 pollici consente la visualizzazione di più app e schede alla risoluzione Full HD (1920×1080). Acer Chromebook 715 è disponibile con o senza touchscreen.

Acer Chromebook 714: display da 14″ e cornici sottili

I dipendenti che lavorano in remoto apprezzeranno il design compatto dell’Acer Chromebook 714 e il display Full HD da 14 pollici. Le cornici sottili misurano appena 6,18 mm e riducono l’ingombro complessivo mantenendo l’attenzione sulle immagini dai colori vivaci. Come l’Acer Chromebook 715, il Chromebook 714 dispone della tecnologia IPS3 ed è disponibile sia in versione touchscreen sia non-touch.

Autonomia di un giorno e prestazioni migliorate

I nuovi Chromebook 715 e 714 assicurano un’autonomia fino a 12 ore, quindi possono essere utilizzati per un’intera giornata di lavoro in movimento o per l’assistenza al cliente. Possono essere equipaggiati con un’ampia gamma di processori, compresi gli Intel Core i5 e i Core i3 di ottava generazione, gli Intel Celeron e gli Intel Pentium.

.

Sempre connessi

I nuovi Acer Chromebook hanno una porta USB 3.1 Type-C su ciascun lato in modo da potersi collegare ai dispositivi e ricaricare le batterie nel modo più comodo. Le porte possono essere utilizzate per il trasferimento rapido dei dati, per la connessione a un display esterno e per la ricarica di altri dispositivi. Entrambi i nuovi Chromebook hanno anche una porta USB 3.0 e un lettore di schede MicroSD. Acer Chromebook 715 e Acer Chromebook 714 dispongono di una connettività di rete veloce e stabile grazie al Dual Band Wireless-AC 802.11ac/a/b/g/n 2×2, mentre Bluetooth 4.2 risulta comodo per comunicare con le periferiche. L’Acer USB-Type-C Dock opzionale si collega ai nuovi Acer Chromebook 715 e 714 con un solo cavo, permettendo di trasformarli in potenti stazioni di lavoro collegate a display esterni, stampanti e altro. Questa dock conveniente e compatta consente trasferimenti video, audio e dati ad alta velocità e mantiene ordinata la scrivania o l’area di lavoro.

Velocità, semplicità e sicurezza di Chrome OS

I nuovi Chromebook Acer lavorano con la soluzione Chrome Enterprise di Google che aiuta le aziende a gestire i dispositivi su larga scala. Ideale per una vasta gamma di ambienti aziendali, compresi quelli in cui i dipendenti condividono dispositivi e lavorano in mobilità, come l’assistenza sanitaria e la vendita al dettaglio, Chrome Enterprise aiuta a creare un ambiente sicuro e produttivo per chi lavora in cloud. I dipartimenti IT apprezzeranno la sicurezza completa e integrata di Chrome Enterprise. Gli amministratori IT troveranno facile controllare gli aggiornamenti, configurare app, utilizzare estensioni, attivare policy e altro, con la gestione basata su Web che rende i nuovi Chromebook Acer facili da implementare e gestire, aumentando i tempi di attività e ridurre il TCO (total cost of ownership). I clienti avranno accesso alle ultime app di Chrome e milioni di app Android per la produttività, la connettività, i servizi e altro ancora. I nuovi Acer Chromebook 715 e Acer Chromebook 714 offrono il supporto completo alle app Android tramite Google Play. I nuovi Chromebook Acer sono facili da usare, ma anche facili da condividere tra dipendenti, studenti, eccetera. L’accesso a un account Google consente l’accesso a Gmail, Google Docs, app, estensioni, segnalibri e altro ancora. I Chromebook sono eseguiti sulla piattaforma Chrome OS di Google, che si aggiorna automaticamente e utilizza più livelli di sicurezza per proteggere dalle minacce online in continua evoluzione.

Prezzi e disponibilità

L’Acer Chromebook 715 sarà disponibile con 8 o 16 GB di SDRAM DDR4 e con 32 GB, 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione eMMC. Sarà in vendita in EMEA da Giugno, con prezzi a partire da 599 euro. L’Acer Chromebook 714 sarà disponibile con 8 o 16 GB di SDRAM DDR4 e con 32 GB, 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione eMMC. Sarà in venidta in in EMEA da Giugno, con prezzi a partire da 549 euro. Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi.