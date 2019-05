Veeam Software ha superato il miliardo di dollari di fatturato, come da previsione

Veeam Software annuncia il superamento di un miliardo di dollari in fatturato annuale e, grazie a questo traguardo, si unisce al gruppo d’elite delle società software. Durante il viaggio verso il miliardo di dollari, Veeam ha superato i 350mila clienti in tutto il mondo al ritmo di oltre 4 mila nuove realtà al mese, a dimostrazione del successo ottenuto nella prima fase evolutiva dell’azienda. Al VeeamON 2019 di Miami, Veeam sta rivelando come accelererà la sua leadership nel Cloud Data Management e inizierà la prossima fase della sua storia.

“Veeam ha creato il mercato del backup per ambienti VMware e ne è stato il leader indiscusso durante l’ultimo decennio. Questa è stata la prima fase dell’azienda e sono lieto di aver raggiunto il traguardo di 1 miliardo di dollari; Nel 2013 avevo previsto che avremmo raggiunto questo obiettivo in meno di sei anni e ci siamo riusciti,” ha dichiarato Ratmir Timashev, Co-Founder and EVP Sales & Marketing di Veeam. “Tuttavia, il mercato sta cambiando. Il backup è ancora critico, ma i clienti stanno costruendo cloud ibridi con AWS, Azure, IBM e Google, e hanno bisogno di qualcosa in più di un semplice backup. Veeam ha dovuto adattarsi per avere successo in questo mercato in continua evoluzione. Veeam può contare su oltre 60 mila partner di canale e service provider oltre che sul più ampio ecosistema di partner tecnologici, tra cui Cisco, HPE, NetApp, Nutanix e Pure Storage, a conferma che Veeam è nella miglior posizione possibile per poter dominare il settore del Cloud Data Management in questa seconda fase dell’azienda. La nostra visione e la nostra strategia per il cloud ibrido ci consentiranno di ottenere un successo che gli altri possono solo immaginare.”

Da oltre un decennio, Veeam, negli ultimi anni Veeam ha ampliato la sua offerta offrendo l’integrazione con hypervisor multipli, server fisici ed endpoint, insieme alla gestione dei carichi di lavoro pubblici e SaaS (Software as a Service). Collaborando con i principali fornitori di cloud, storage, server, HCI e di applicazioni, ha reso disponibile la più solida piattaforma di Cloud Data Management presente sul mercato.

La strategia incentrata sui partner e la capacità di adattarsi al mercato sono state le motivazioni del successo di Veeam e sono alla base della nuova fase dell’azienda. Veeam ha annunciato a gennaio la Veeam Availability Suite 9.5 Update 4, una release che include nuove importanti funzionalità che permettono di migrare verso il cloud in modo semplice e di gestirlo in mobilità, come le soluzioni di backup cloud-native, la conservazione dei dati a costi contenuti, la portabilità delle licenze cloud-ready, la sicurezza e la gestione dei dati migliorate, oltre a soluzioni che semplificano la fornitura di servizi basati su Veeam da parte dei service provider. Oggi l’azienda ha annunciato anche il nuovo programma with VeeamTM, che sancisce la collaborazione con i principali fornitori di storage enterprise e di iperconvergenza(HCI) in grado di fornire ai clienti soluzioni complete di storage secondario combinando il software Veeam con l’hardware di storage leader di settore, l’infrastruttura HCI e le funzionalità di gestione. In questo senso, sono già state annunciate soluzioni con ExaGrid e Nutanix.

“Fin dal primo giorno ci siamo concentrati sulle partnership per fornire sempre un valore aggiunto ai nostri clienti. Lavorando con i nostri partner storage e cloud, siamo in grado di offrire scelta, flessibilità e valore a clienti di qualsiasi dimensione. Il nuovo programma with Veeam incarna perfettamente questo approccio e questa strategia ci permetterà di estendere la nostra leadership ancor di più,” aggiunge Timashev.

La capacità dell’azienda di cambiare, di comprendere e adattarsi al mercato, di innovare e analizzare come le caratteristiche del settore possano influenzare i clienti, ha reso Veeam il leader inequivocabile nel Cloud Data Management – un mercato che varrà più di 15 miliardi di dollari entro il 2020.