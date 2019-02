Nuance Project Pathfinder, come insegnare ai chatbot a conversare con gli umani

Si chiama Project Pathfinder la tecnologia in grado di applicare l’apprendimento automatico per migliorare l’intelligenza conversazionale di assistenti virtuali (AV) e chatbot. In pratica, leggendo i registri delle chat e le trascrizioni delle conversazioni esistenti tra operatori e clienti all’interno dei contact center, Project Pathfinder genera dei modelli di dialogo estremamente efficaci per creare e supportare conversazioni bidirezionali tra assistenti virtuali e utenti.

Sappiamo come la creazione di un assistente virtuale specializzato in servizi finanziari, telecomunicazioni, sanità, assicurazioni e altri settori fino ad oggi abbia fosse frutto di un processo prettamente manuale, time-consuming e spesso lungo, nonché soggetto a errori umani.

Molte aziende invece lavorano per implementare assistenti vitrtuali che siano in grado di rispondere a domande e indirizzare richieste relative a aree specifiche della loro organizzazione, ma vorrebbero poterlo fare nel più breve tempo possibile e in modo efficace.

Project Pathfinder dimostra come machine learning e intelligenza artificiale possano automatizzare la creazione di modelli di dialogo apprendendo dai registri delle conversazioni umane.

Ciò riduce significativamente i tempi e i costi necessari per creare un assistente virtuale intelligente che risolva i problemi rapidamente e sia in grado di sostenere una conversazione contestuale a due direzioni.

Spiega Robert Weideman, EVP and GM di Nuance Communications Enterprise Division: “A differenza di altri strumenti di intelligenza artificiale conversazionale – che sono prevalentemente programmati da esseri umani – Project Pathfinder automatizza la costruzione di interazioni uomo-macchina grazie ai nostri progressi nella comprensione del linguaggio naturale (NLU) e alla scoperta dell’intenzione. Attraverso questa innovativa tecnologia, Nuance sta creando un nuovo standard in termini di offerta per quel che riguarda gli assistenti virtuali”.