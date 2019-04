Ignition 8: estesa scalabilità e l’apertura totale verso il mondo mobile

Inductive Automation ha rilasciato Ignition 8, la nuova versione della sua piattaforma software dedicata alle applicazioni avanzate di gestione e supervisione della produzione. Tra le principali novità che la caratterizzano, oltre a una più estesa scalabilità, la nuova release introduce un superiore livello di sicurezza e l’apertura completa verso il mondo mobile. Distribuito in Italia da EFA Automazione, il nuovo Ignition 8 è il modulo Perspective, il sistema di visualizzazione mediante il quale i dispositivi mobili entrano a pieno titolo quali strumenti dotati di tutte le stesse funzionalità che equipaggiano le normali stazioni client PC.

Ignition è una soluzione software che integra in un unico ambiente funzionalità Scada–HMI (controllo, supervisione, acquisizione e visualizzazione dati), MOM (Manufacturing Operations Management) e IIoT (Industrial Internet of Things). A oggi, la piattaforma Ignition è utilizzata in applicazioni implementate in oltre 100 Paesi in settori industriali, quali Automotive, Macchine automatiche, Alimentare, Imbottigliamento, Beni di consumo, Acciaierie, Ambiente e territorio ecc.

Il modulo Perspective consente di implementare applicazioni web-based in modo semplice ed efficace, sfruttando tutte le potenzialità del mondo mobile. Grazie all’approccio drag&drop è possibile per gli sviluppatori creare applicazioni mobile-responsive rendendo fruibili nelle stesse identiche modalità smart le applicazioni industriali. Perspective funziona con qualsiasi browser HTML5 e non richiede l’installazione di alcun plug-in. Integra tutti i servizi tipici offerti dalla tecnologia mobile come GPS, fotocamera, Bluetooth, orientamento adattivo dello schermo e molto altro ancora. Tutto ciò permetterà agli sviluppatori da un lato e agli utilizzatori dall’altro di guardare alle proprie applicazioni in un modo nuovo e creativo.

E’ stata posta agli aspetti relativi alla cybersecurity, alla quale oggi qualsiasi applicazione industrial deve guardare. Il nuovo Ignition 8 supporta tutti i principali protocolli di crittografia, integra l’autenticazione a due fattori, così come il single sign-on, che semplifica la modalità di accesso e fruizione mantenendo un elevato livello di sicurezza.

“Quali player di riferimento che supportano le aziende nei loro percorsi di digital transformation, la nuova release 8 di Ignition rappresenta un salto tecnologico che aprirà nuovi e finora impensabili scenari in molti dei settori che da anni seguiamo offrendo prodotti di connettività e soluzioni di integrazione top-class”, afferma Franco Andrighetti, founder e co-managing director di EFA Automazione.

“Le potenzialità del nuovo modulo Perspective, unitamente alle licenze illimitate, rendono l’integrazione OT-IT una realtà ancor più alla portata di tutti, consentendo di scegliere la piattaforma che desiderano o che ritengono più consona allo specifico contesto”, conclude Gianfranco Abela, co-managing director di EFA Automazione.