Bollo su fatture elettroniche via SDI: pronti gli strumenti per il calcolo

Pronto il servizio per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche via Sistema di Interscambio. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.

In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.

Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest’anno, che ha istituito gli specifici codici tributo.

Ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018, Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il giorno 20 aprile è sabato e dei successivi giorni festivi.

Parallelamente a queste indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, Bluenext, per sopperire a un’operazione manuale che costerebbe molto tempo, ha elaborato un modulo, legato al Software F24 Bolli che fa il lavoro al posto degli Studi: si collega al sito dell’Agenzia delle Entrate; scarica gli F24 e i dati dettaglio di tutti i clienti dello Studio; li importa sul gestionale del cliente; li archivia; calcola i bolli dovuti sulle fatture; li confronta con quelli dell’Agenzia delle Entrate e ne definisce eventuali compensazioni.