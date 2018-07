Fujitsu Eternus CS8050 NAS, l’archiviazione a lungo termine per la media impresa

L’archiviazione dei dati per lunghi periodi di tempo non è solo un obbligo di legge ma anche un modo intelligente per alleggerire i sistemi più esposti alla gestione di quantità di dati sempre maggiori.

Per questi scopi Fujitsu aggiunge ora al proprio portafoglio il sistema Eternus CS8050 NAS nato per alleggerire i compiti di backup quotidiani dei dati di business, ceh vanno conservati, ma magari sono destinati a rimanere inattivi per settimane razionalizzando così risorse e sicurezza per esempio con la certezza che grazie alle funzionalità SoftWorm (Write Once, Read Many) quei dati saranno leggibili tutte le volte che si vorrà ma rimarranno anche immodificabili. Così da garantire la memorizzazione sicura a lungo termine dei dati archiviati, possibilità indispensabile per rispettare i severi obblighi regolamentari e di governance dei dati.

La proposta di Fujitsu si presenta con il medesimo hardware e lo stesso firmware Fujitsu ad alte prestazioni presente nella piattaforma di backup e archiviazione enterprise Eternus CS8000 ma in una una più compatta unità rack-mount 2U appositamente progettata per gli ambienti IT di medie dimensioni come per le sedi distaccate di organizzazioni enterprise.

Il sistema supporta fino a 200 milioni di file indipendentemente dalla loro grandezza, Eternus CS8050 NAS Target Appliance lavora poi con tutti i principali vendor di software di archiviazione per fornire una soluzione unificata in grado di supportare tecnologie di archiviazione di vario genere; inoltre supporta Network File System (NFS) e Common Internet File System (CIFS) e memorizza i dati su storage a disco Raid scalabile e protetto raggiungendo una capacità massima utilizzabile netta pari a 70 TB.

Il sistema è utilizzabile anche per la replica automatica dei dati su un’appliance differente che può essere il medesimo sistema, il maggiore per l’enterprise. Infine, CS8050 NAS è in grado di archiviare dati di business essenziali su disco in ambienti sia fisici che virtuali.