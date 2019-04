Synology lancia il RackStation RS819 progettato per eseguire il backup di dati

Synology alza il sipario sul RackStation RS819, un NAS su rack a 4 vani, compatto, scalabile e con supporto per la tecnologia snapshot. E’ stato progettato per consentire ai gruppi di lavoro di gestire il backup dei dati

RS819 è basato su un chassis compatto con montaggio su rack 1U a 4 vani, è profondo meno di 12 pollici e facilmente installabile su 2 montanti o su un rack a parete. Le caratteristiche principali del modello RS819 includono: CPU quad-core a 64 bit e 2 GB di memoria DDR4; prestazioni di oltre 224 MB/s in lettura crittografata; file system Btrfs avanzato con 4.096 istantanee di sistema e 256 istantanee per cartella condivisa, capacità di archiviazione espandibile fino a 112 TB con una sola unità di espansione Synology RX418. RS819 è supportato da DiskStation Manager, il sistema operativo avanzato e intuitivo per i dispositivi Synology NAS, con diverse applicazioni che potenziano la produttività lavorativa.

“Per i gruppi di lavoro che dispongono di budget limitati, la configurazione di un piano di protezione dei dati e backup efficace, a volte, non costituisce una priorità, ma in caso di guasto del server questo può causare perdite catastrofiche“, ha dichiarato Michael Wang, Product Manager presso Synology. “Con una nuova CPU quad-core a 64 bit, l’RS819 è la nostra prima RackStation della serie Value a supportare la tecnologia snapshot, offrendo soluzioni semplici per la protezione dati”.