Java 10 SE è disponibile per il download

Java Platform Standard Edition, conosciuta quindi come Java SE è una piattaforma software utilizzata nella programmazione in linguaggio Java sfruttata per lo sviluppo e il deployment di applicazioni portatili (parliamo di Desktop Application).

Praticamente è composta da una macchina virtuale, la Java Virtual Machine – da utilizzare per eseguire programmi Java – con a corredo librerie e API necessarie per consentire l’uso di file system, reti, interfacce grafiche. Ora Oracle annuncia la disponibilità della versione dieci, sviluppata in stretta collaborazione con la community OpenJDK, un gruppo eterogeneo di contributor che ha collaborato per oltre dieci anni all’implementazione open source della piattaforma Java SE. Arriva quindi Java 10 SE (Java Development Kit 10), come implementazione pronta per la produzione delle specifiche per la piattaforma SE 10 di Java, come dichiarate in JSR 383 in Java Community Process.

Java è il linguaggio di programmazione più diffuso al mondo, con oltre 12 milioni di sviluppatori e utilizzatori e risulta essere la prima scelta in ambito cloud con oltre 21 miliardi di macchine cloud-connected su Java.

Con questo rilascio siamo a un punto di svolta, infatti Java SE 10 è la prima versione ad appartenere a pieno titolo al nuovo ciclo da sei mesi implementato da Oracle con il nuovo modello di licenza e offre le nuove funzionalità tra cui local variable types (migliora le potenzialità del linguaggio attraverso l’estensione dell’inferenza di tipi alle dichiarazioni di variabili locali con inizializzatori), parallel full GC for G1 (per ridurre le latenze di GC G1 che lavora in parallelo) e funzionalità sperimentali come il compilatore Java-Based JIT Compiler (il compilatore JIT basato su Java, Graal, è disponibile come compilatore JIT sperimentale sulla piattaforma Linux/x64).

Il management di Oracle rivendica anche una sostanziale semplificazione della piattaforma, spiega Georges Saab, Vice President Sviluppo software, Java Platform Group in Oracle: “Siamo orgogliosi della semplicità di questa versione, che introduce nuove funzionalità utili, rimuove elementi non necessari e per gli sviluppatori è più facile da usare”.