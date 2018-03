DPO, tutti lo vogliono ma nessuno lo trova

Il 25 di maggio è il termine ultimo per mettersi in regola con il GDPR e la figura del DPO (Data Protection Officer) è destinata ad assumere un ruolo chiave. I rilievi di Kelly Services

DPO, ovvero Data Protection Officer, è una professione di cui fino a solo pochi mesi fa nessuno parlava e prima del GDPR nemmeno esisteva. Ora di questa professione sappiamo quasi tutto, tranne come trovarne uno.

Infatti si tratta di una figura che non solo deve essere ben qualificata e con competenze trasversali difficili da trovare sul campo, ma che nel tempo si rivelerà sempre più multidisciplinare e strategica, tantopiù nell’era dei dati come nuovo oro nero.

Il GDPR, ci teniamo sempre a chiarirlo, è già in vigore, ma dal 25 di maggio scatta il termine ultimo per mettersi in regola prima che arrivino le sanzioni.

Dovranno designare obbligatoriamente un DPO la quasi totalità delle Amministrazioni ed Enti Pubblici, e tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala e tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

Tantissime realtà coinvolte quindi, al punto che secondo i dati forniti dall’Osservatorio Information Security & Privacy, la percentuale di aziende che prevede di introdurre il Data Protection Officer sta crescendo, passando dal 31 percento del 2016 al 57 percento del 2017.

Kelly Services, azienda di servizi che per definizione si occupa di consulenza sulle risorse umane spiega nei dettagli la figura.

Nell’era dei Big Data, il il DPO è una figura strategica con opportunità di carriera sicuramente interessanti non solo nel breve periodo, con percorsi formativi e professionali multidisciplinari, destinata a essere molto più di un semplice garante della compliance normativa.

Può essere un dipendente, ma deve avere autonomia decisionale e assenza di conflitto di interessi e disporre delle risorse umane e finanziarie per l’adempimento ai propri compiti, potrebbe essere una figura costosa quindi e sarà pertanto facile che le aziende sceglieranno di affidarsi ad un consulente esterno.

Il garante per il DPO ha previsto compiti e qualità professionali. Chi ha già maturato un’esperienza in materia di trattamento dei dati, può diventare un buon DPO con un aggiornamento, ma sicuramente le imprese farebbero bene ad affidarsi a professionisti certificati, oltre che prevedere delle attività formative specifiche.

Come si diventa DPO

Ecco come si diventa DPO: per maturare il know how necessario a svolgere il ruolo e ottenere la certificazione UNI, recentemente introdotta per uniformare le regole di certificazione per le figure professionali relative al trattamento e alla protezione dei dati personali, un diplomato o un laureato deve portare a termine un percorso formativo di 80 ore presso società di formazione accreditate. Non si tratta di un percorso obbligatorio, ma la certificazione si può rivelare utile in un mercato del lavoro in cui le aziende faticano a riconoscere le reali competenze dei candidati.

Fondamentale per il candidato sarà anche la sua capacità di aprirsi a potenziali candidature all’estero. Infatti le nuove regole derivano da un Regolamento Europeo per cui si tratta di una professione che, potenzialmente, può offrire diversi sbocchi per chi cerca una carriera all’estero. Non solo: GDPR interessa anche le aziende Extra-UE che acquisiscono, conservano e trattano dati di cittadini europei, che devono comunque sottostare al regolamento comunitario, offrendo ulteriori sbocchi per i professionisti.

Quale sarà lo stipendio di un DPO?

Il giusto compenso per un dipendente che svolge l’incarico di DPO prevede un RAL tra i 50 e i 70mila euro all’anno ma anche di più se l’azienda è particolarmente complessa. Per un consulente è verosimile un compenso tra i 15 e i 30mila euro all’anno.

Al momento Kelly Services ricerca e propone ai clienti figure professionali di questo tipo. SOno ricercate da aziende che rientrano nell’obbligo di nomina del DPO, ma anche semplicemente da realtà interessate a nominare un DPO, anche se non obbligate dalla legge, per tutelarsi autonomamente nel garantire l’osservanza del nuovo regolamento.

Per saperne di più: