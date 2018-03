Il 2018 è l’anno delle architetture iperconvergenti

I ricavi dei sistemi integrati nel 2018 cresceranno del 18,4 percento. Lo dicono gli analisti di Gartner nel presentare gli ultimi dati relativi al comparto. Si parla di un fatturato di circa 12,3 miliardi di dollari per il 2018, rispetto a 10,2 miliardi maturati nel 2017.

Il dato più importante però è quello sui sistemi integrati iperconvergenti. Saranno loro a registrare la crescita più significativa di circa il 55 percento. I sistemi integrati – combinazioni di potenza di calcolo (server), storage (memoria in grado di contenere i dati) e networking (infrastruttura di rete) – sono virtuosi solo con l’intelligenza software in grado di facilitare provisioning di risorse e una perfetta gestione dell’unità, se infatti sono evidenti i risparmi di architetture di questo tipo per quanto riguarda i costi Capex, i vantaggi maggiori si possono avere solo sfruttando poi molto bene quanto ci si è portati in casa tramite il software per non trovarsi con spese di gestione lievitate.

I ricavi dei Sistemi integrati per segmento di prodotto nel triennio 2017-2019 (in milioni di dollari)

2017 2018 2019 Hyperconverged Integrated Systems 2,823.70 4,376.80 6,346.30 Reference Architecture 3,125.60 3,406.90 3,611.30 Integrated Infrastructure Systems 2,489.20 2,613.60 2,718.20 Integrated Stack Systems 1,723.20 1,637.00 1,555.20 Total Integrated Systems 10,161.70 12,034.40 14,231.00

Fonte: Gartner (Marzo 2018)

Tre i trend principali che guidano lo “shift”, lo spostamento nelle scelte dei vendor che rinnovano il data center.

Il primo si lega in modo deciso proprio alle esigenze legate alla Digital Transformation, coniugate con quelle di riduzione dei costi con una maggiore efficienza operativa. Entro il 2019 il 30 percento delle aziende che devono aggiornare le proprie risorse agiranno seguendo questi impulsi.

Il secondo punto riguarda il fatto che i sistemi iperconvergenti offrono una marcia in più rispetto alle infrastrutture semplicemente “convergenti”. Per esempio si prestano meglio a soddisfare i requisiti delle architetture Edge, laddove servono prestazioni input/output eccellenti possibili sfruttando le memorie NVMe in ambienti all-flash.

Il terzo aspetto riguarda le possibilità offerte da questa architettura di riferimento per quanto riguarda un’espansione dinamica e le prestazioni offerte.

L’iperconvergenza da un lato richiede una marcata expertise per rendere virtuose le possibilità aperte da una gestione completamente software e integrata, dall’altra però offre poi anche la possibilità di avere a disposizione un’infrastruttura davvero sartoriale per le proprie esigenze. In ultimo, alla crescita dei sistemi iperconvergenti corrisponderà un rallentamento sulle proposte semplicemente convergenti, questo anche in relazione alla crescita di un’offerta cloud in grado di indirizzare queste esigenze.