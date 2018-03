Cloudian acquisisce Infinity Storage, eccellenza italiana dello storage software defined

Cloudian è un’azienda della Silicon Valley e il suo core business è lo sviluppo di soluzioni per l’archiviazione di file e oggetti, con un focus specifico sui sistemi object storage basati sulle API S3. E’ nata per consentire agli utenti di beneficiare dei vantaggi dello storage a oggetti con soluzioni scalabili, senza rinunciare alla possibilità di scalare data set importanti in un unico ambiente.

Lo ha fatto fino ad oggi grazie alle competenze dei suoi 130 dipendenti, soddisfando 200 clienti in trenta Paesi, sulla scorta della sua tecnologia che permette di portare la flessibilità e la semplicità dello storage su cloud pubblico nei data center aziendali, ma soprattutto con caratteristiche di interoperabilità nativa con S3 in modo da sfruttare il gran numero di applicazioni S3 compatibili realizzate da fornitori come Rubrik, Adobe, Computer Associates, Commvault, IBM, Veritas.

Dal 2011 lo ha fatto con il proprio prodotto di punta, HyperStore Object Storage appliance di scale out Object storage nativo sulle API S3. Significa scalare da tre a centinaia di nodi, consentendo di realizzare sistemi correttamente dimensionati per ogni esigenza applicativa o organizzativa, con la conseguente riduzione dei costi di storage (anche per il minore volume di dati) e il taglio delle attività di gestione. Ambiti di utilizzo di eccellenza quindi il backup e l’archiviazione in diversi settori: media e intrattenimento, bioinformatica, engineering, cloud ibrido, IoT, Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

Le soluzioni Cloudian sono distribuite da partner quali Amazon, Lenovo, Cisco, Hewlett-Packard Enterprise, QCT e da una rete globale di rivenditori. In Italia, nel 2013 il vendor ha identificato in BCloud, un system integrator nostrano focalizzato su soluzioni e servizi software-defined e cloud-oriented, il primo partner in Europa. Le soluzioni sono state apprezzate e non poco tanto che le realtà che in Italia hanno scelto le soluzioni Cloudian per lo storage a oggetti sono praticamente una trentina, incluse aziende come Casale, AscoTlc, Salvix – Reevo, Nuage e Brennercom.

Dove si innesta quindi la proposta? Entro il 2021, più dell’80 percento dei dati enterprise saranno archiviati in sistemi scalabili orizzontalmente nei data center aziendali e nel cloud, rispetto al 30 percento di oggi.

Il mercato professionale, negli ambiti sopra citati in cui servono soluzioni per controllare la crescita esponenziale di dati non strutturati, trova nella proposta Cloudian la soluzione più “agnostica” e per questo virtuosa per gestire la rapida crescita della quantità di dati, riducendo le preoccupazioni generate dalla complessità dello storage sovrastante.

Cloudian e Infinity Storage, più di una acquisizione

La notizia che conta è però oggi l’acquisizione di Infinity Storage, che conclude il percorso che ha portato nel portafoglio di Cloudian, nel 2017, Cloudian HyperFile, soluzione che permette un passo ulteriore e si propone come soluzione per lo storage di file e oggetti unendo un set di funzioni NAS e permettendo alle aziende.

Infinity Storage è una piccola azienda italiana (e milanese), fondata e diretta da Caterina Falchi, ora VP File Technology di Cloudian, ingegnere elettronico con un’esperienza di lungo corso nello specifico ambito dello sviluppo dei file system.

Falchi è stata tra gli inventori di un file system dedicato a storage WORM (write-once-read-many) e, grazie alle sue competenze sui kernel dei sistemi operativi (maturate anche con un’esperienza in Italtel), ha continuato a sviluppare soluzioni innovative per la gestione di tutti i tipi di storage per dati legali e di lunga durata.

A nostro avviso è un’esperienza, la sua, che costituisce un piccolo tesoro esemplare di quelle expertise del nostro Paese che forse proiettate più a produrre che a comunicare, restano immeritatamente nascoste.

Infinity Storage ha una peculiarità su tutte che è piaciuta a Cloudian: è un’azienda che senza alcun finanziamento ha sempre lavorato con l’obiettivo di soddisfare anche le più piccole esigenze nell’ambito dell’archiviazione software defined, lavorando esclusivamente sulle proprie soluzioni, semplicemente con l’idea che “fits-all” non fosse la ricetta per tutti, e di questo è vissuta dal 1998, della soddisfazione dei clienti, importanti.

Proprio intorno alle soluzioni di Infinity Storage, a lungo testate e messe alla prova dalle expertise di Cloudian, è nata prima la partnership di collaborazione per la realizzazione del controller NAS Cloudian HyperFile.

Da punto di vista tecnologico significa avere disponibili file services di classe enterprise su Cloudian HyperStore (storage ad oggetti) con tutte le funzionalità NAS che servono per le applicazioni enterprise, compreso quindi il supporto SMB(CIFS)/NFS, snapshot, WORM, failover non distruttivo, scalabilità orizzontale, conformità Posix e integrazione con Active Directory.

Storage quindi software defined del tutto indipendente e agnostico rispetto al livello applicativo e quindi con caratteristiche di universalità di accesso praticamente uniche, in sostanza l’offerta di un front-end trasparente verso le applicazioni utente per l’archiviazione di dati su tutti i tipi di storage di nuova generazione.

L’acquisizione oggi è il coronamento di un’esperienza consolidata, e di una stima palpabile tra il Ceo di Cloudian Michael Tso e la fondatrice di Infinity Storage Caterina Falchi.

Per Michael Tso, l’acquisizione accelera ulteriormente l’impegno di Cloudian nel ridurre i carichi di lavoro IT mediante file system facilmente scalabili e dotati di sistemi di autoprotezione che rappresentano un trend ineluttabile per la gestione storage di nuova generazione, per Infinity Storage significa, dentro Cloudian, crescere ulteriormente nel nostro Paese (sono previsti nuovi ingressi nella compagine italiana).