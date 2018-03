Palo Alto Networks, tanto cloud ma a scapito della sicurezza

Cloud e cybersecurity non possono viaggiare su binari separati, ma solo il 18 percento dei professionisti dichiara di essere riuscito a mantenere una cyber sicurezza omogenea e costante in grado di coprire rete, endpoint e cloud

Il cloud computing vale in Italia circa 2 miliardi di euro. Senza dubbio è un treno in corsa, su cui è salito anche tutto il nostro manifatturiero. Un treno però che sembra non tenere in dovuto conto la sicurezza. Lo dice il 70 percento dei professionisti di cybersecurity impegnato in ambito enterprise, secondo quanto riporta una ricerca sulla cloud security commissionata da Palo Alto Networks.

La ricerca è stata condotta da Vanson Bourne per Palo Alto Networks. Sono state condotte interviste con 500 decisori IT con responsabilità sulla cybersecurity, distribuiti su Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Lo studio riguarda aziende che stanno adottando attivamente il cloud per le loro necessità in termini di dati, applicazioni e servizi e mostra come i professionisti della cybersecurity riconoscano di dover fare molto di più per tenere il ritmo del business in tema di cloud, ma anche come la sicurezza venga troppo spesso considerata un ostacolo al business, quando si parla di adottare nuove applicazioni e servizi.

Ecco alcune delle evidenze più importanti. Il 48 percento dei professionisti italiani (una percentuale di sei punti più bassa rispetto alla media europea) lamenta un mancato allineamento tra loro e il resto del business su temi di cloud e sicurezza, compreso il ruolo della cybersecurity nel consentire un’adozione di successo del cloud.

Dato significativo se accostato a quello per cui In Italia, solo il 18 percento dei professionisti dichiara di essere riuscito a mantenere una cyber sicurezza omogenea e costante in grado di coprire rete, endpoint e cloud. In realtà, meno della metà delle organizzazioni di riferimento degli interpellati (in Italia il 46 percento) afferma di avere attualmente approcci differenziati e segmentati alla sicurezza, piuttosto si punta ad avere gli stessi livelli di visibilità, controllo e gestione sulla cybersecurity su tutte le differenti aree.

E mentre il 76 percento dei professionisti italiani affermi che la sicurezza è una priorità per la loro adozione del public cloud, solo il 39 percento ritiene che quella disponibile per il public cloud sia sufficiente, anche in aree sensibili come il finance. Quello italiano è lo scarto maggiore tra questi dati sull’intero campione. In ultimo, i professionisti della sicurezza ritengono di avere troppo poca voce in capitolo sulla cloud security e desiderano avere maggiore controllo. In Italia, solo il 16 percento ritiene di essere coinvolto in modo sufficiente sulla sicurezza dei servizi cloud.

Da notare il fatto che, anche quelli che dichiarano di essere coinvolti in modo più approfondito, vorrebbero avere un maggiore controllo sulla sicurezza cloud, dato che si tratta del gruppo di professionisti che più frequentemente (quasi in un caso su due) afferma di necessitare di maggiore controllo e coerenza sulla cybersecurity.

Mauro Palmigiani, Country General Manager Italy, Grecia e Malta di Palo Alto Networks, mette in evidenza una contraddizione tutta italiana: “Rileviamo che in Italia il rischio informatico viene percepito come il primario per il 67 percento delle aziende, ma gli investimenti in merito non superano il 3,5 percento del fatturato. Le aziende che sfruttano il cloud, e che sempre più lo faranno in futuro, non possono sottovalutare il fatto che anche la gestione della cybersecurity deve cambiare, sia che si tratti di public, hybrid o multi cloud”.